BUBBLES (BUBBLES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BUBBLES (BUBBLES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BUBBLES (BUBBLES) Informasjon Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Offisiell nettside: https://bubblesbean.xyz/ Kjøp BUBBLES nå!

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BUBBLES (BUBBLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 862.75K $ 862.75K $ 862.75K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 862.75K $ 862.75K $ 862.75K All-time high: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00086275 $ 0.00086275 $ 0.00086275 Lær mer om BUBBLES (BUBBLES) pris

BUBBLES (BUBBLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BUBBLES (BUBBLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUBBLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUBBLES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUBBLESs tokenomics, kan du utforske BUBBLES tokenets livepris!

BUBBLES prisforutsigelse Vil du vite hvor BUBBLES kan være på vei? Vår BUBBLES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUBBLES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!