Bsop (BSOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00005355 24 timer høy $ 0.00005997 All Time High $ 0.00281167 Laveste pris $ 0.00005028 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -9.72% Prisendring (7D) -6.85%

Bsop (BSOP) sanntidsprisen er $0.00005395. I løpet av de siste 24 timene har BSOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005355 og et toppnivå på $ 0.00005997, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSOP er $ 0.00281167, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSOP endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -9.72% over 24 timer og -6.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bsop (BSOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.93K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bsop er $ 53.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSOP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.93K.