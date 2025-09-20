Brat (BRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002475 24 timer lav $ 0.00002723 24 timer høy Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -8.81% Prisendring (7D) -17.03%

Brat (BRAT) sanntidsprisen er $0.0000248. I løpet av de siste 24 timene har BRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002475 og et toppnivå på $ 0.00002723, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAT er $ 0.01625004, mens den rekordlave prisen er $ 0.000012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAT endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -8.81% over 24 timer og -17.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brat (BRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.79K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Brat er $ 24.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.79K.