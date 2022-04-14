Brat (BRAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brat (BRAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brat (BRAT) Informasjon $BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon! Offisiell nettside: https://www.bratonbase.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.bratonbase.io/ Kjøp BRAT nå!

Brat (BRAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brat (BRAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.76K $ 23.76K $ 23.76K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.76K $ 23.76K $ 23.76K All-time high: $ 0.01625004 $ 0.01625004 $ 0.01625004 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Brat (BRAT) pris

Brat (BRAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brat (BRAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRATs tokenomics, kan du utforske BRAT tokenets livepris!

BRAT prisforutsigelse Vil du vite hvor BRAT kan være på vei? Vår BRAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!