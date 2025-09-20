BORED (BORED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02780629$ 0.02780629 $ 0.02780629 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -13.41% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

BORED (BORED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BORED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORED er $ 0.02780629, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORED endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -13.41% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BORED (BORED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 739.74K$ 739.74K $ 739.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 739.74K$ 739.74K $ 739.74K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BORED er $ 739.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 739.74K.