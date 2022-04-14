BORED (BORED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BORED (BORED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BORED (BORED) Informasjon $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Offisiell nettside: https://boredonape.com Kjøp BORED nå!

BORED (BORED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BORED (BORED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 672.94K $ 672.94K $ 672.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 672.94K $ 672.94K $ 672.94K All-time high: $ 0.02780629 $ 0.02780629 $ 0.02780629 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00067294 $ 0.00067294 $ 0.00067294 Lær mer om BORED (BORED) pris

BORED (BORED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BORED (BORED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BORED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BORED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOREDs tokenomics, kan du utforske BORED tokenets livepris!

BORED prisforutsigelse Vil du vite hvor BORED kan være på vei? Vår BORED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BORED tokenets prisforutsigelse nå!

