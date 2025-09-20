Bonecoin (BONECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008655 $ 0.00008655 $ 0.00008655 24 timer lav $ 0.00008992 $ 0.00008992 $ 0.00008992 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008655$ 0.00008655 $ 0.00008655 24 timer høy $ 0.00008992$ 0.00008992 $ 0.00008992 All Time High $ 0.00142734$ 0.00142734 $ 0.00142734 Laveste pris $ 0.00002637$ 0.00002637 $ 0.00002637 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) -19.92% Prisendring (7D) -19.92%

Bonecoin (BONECOIN) sanntidsprisen er $0.00008691. I løpet av de siste 24 timene har BONECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008655 og et toppnivå på $ 0.00008992, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONECOIN er $ 0.00142734, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONECOIN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -19.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonecoin (BONECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Opplagsforsyning 995.49M 995.49M 995.49M Total forsyning 995,488,894.121425 995,488,894.121425 995,488,894.121425

Nåværende markedsverdi på Bonecoin er $ 86.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONECOIN er 995.49M, med en total tilgang på 995488894.121425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.52K.