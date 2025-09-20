Dagens Bonecoin livepris er 0.00008691 USD. Spor prisoppdateringer for BONECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bonecoin livepris er 0.00008691 USD. Spor prisoppdateringer for BONECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bonecoin Pris (BONECOIN)

Ikke oppført

1 BONECOIN til USD livepris:

--
----
-3.10%1D
Bonecoin (BONECOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:16 (UTC+8)

Bonecoin (BONECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008655
$ 0.00008655$ 0.00008655
24 timer lav
$ 0.00008992
$ 0.00008992$ 0.00008992
24 timer høy

$ 0.00008655
$ 0.00008655$ 0.00008655

$ 0.00008992
$ 0.00008992$ 0.00008992

$ 0.00142734
$ 0.00142734$ 0.00142734

$ 0.00002637
$ 0.00002637$ 0.00002637

+0.02%

-3.16%

-19.92%

-19.92%

Bonecoin (BONECOIN) sanntidsprisen er $0.00008691. I løpet av de siste 24 timene har BONECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008655 og et toppnivå på $ 0.00008992, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONECOIN er $ 0.00142734, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONECOIN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -19.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonecoin (BONECOIN) Markedsinformasjon

$ 86.52K
$ 86.52K$ 86.52K

--
----

$ 86.52K
$ 86.52K$ 86.52K

995.49M
995.49M 995.49M

995,488,894.121425
995,488,894.121425 995,488,894.121425

Nåværende markedsverdi på Bonecoin er $ 86.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONECOIN er 995.49M, med en total tilgang på 995488894.121425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.52K.

Bonecoin (BONECOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bonecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bonecoin til USD ble $ -0.0000077416.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bonecoin til USD ble $ -0.0000580173.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bonecoin til USD ble $ +0.00005368305249276063.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.16%
30 dager$ -0.0000077416-8.90%
60 dager$ -0.0000580173-66.75%
90 dager$ +0.00005368305249276063+161.56%

Hva er Bonecoin (BONECOIN)

BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bonecoin (BONECOIN) Ressurs

Bonecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bonecoin (BONECOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bonecoin (BONECOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bonecoin.

Sjekk Bonecoinprisprognosen nå!

BONECOIN til lokale valutaer

Bonecoin (BONECOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bonecoin (BONECOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONECOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bonecoin (BONECOIN)

Hvor mye er Bonecoin (BONECOIN) verdt i dag?
Live BONECOIN prisen i USD er 0.00008691 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BONECOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BONECOIN til USD er $ 0.00008691. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bonecoin?
Markedsverdien for BONECOIN er $ 86.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BONECOIN?
Den sirkulerende forsyningen av BONECOIN er 995.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONECOIN ?
BONECOIN oppnådde en ATH-pris på 0.00142734 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BONECOIN?
BONECOIN så en ATL-pris på 0.00002637 USD.
Hva er handelsvolumet til BONECOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONECOIN er -- USD.
Vil BONECOIN gå høyere i år?
BONECOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONECOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:16 (UTC+8)

