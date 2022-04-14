Bonecoin (BONECOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonecoin (BONECOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonecoin (BONECOIN) Informasjon BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Offisiell nettside: https://www.bonecoin.dev/ Teknisk dokument: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Kjøp BONECOIN nå!

Bonecoin (BONECOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonecoin (BONECOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.30K $ 80.30K $ 80.30K Total forsyning: $ 995.49M $ 995.49M $ 995.49M Sirkulerende forsyning: $ 995.49M $ 995.49M $ 995.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.30K $ 80.30K $ 80.30K All-time high: $ 0.00142734 $ 0.00142734 $ 0.00142734 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bonecoin (BONECOIN) pris

Bonecoin (BONECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonecoin (BONECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONECOINs tokenomics, kan du utforske BONECOIN tokenets livepris!

