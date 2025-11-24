BOB pris i dag

Sanntids BOB (BITCOIN BOB) pris i dag er --, med en 7.23% endring de siste 24 timene. Nåværende BITCOIN BOB til USD konverteringssats er -- per BITCOIN BOB.

BOB rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 436,177, med en sirkulerende forsyning på 21.00T BITCOIN BOB. I løpet av de siste 24 timene BITCOIN BOB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BITCOIN BOB beveget seg -0.90% i løpet av den siste timen og +3.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BOB (BITCOIN BOB) Markedsinformasjon

