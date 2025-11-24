Hva er BITCOIN BOB

BOB (BITCOIN BOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOB (BITCOIN BOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOB (BITCOIN BOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOB (BITCOIN BOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 485.10K $ 485.10K $ 485.10K Total forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Sirkulerende forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 485.10K $ 485.10K $ 485.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BOB (BITCOIN BOB) pris Kjøp BITCOIN BOB nå!

BOB (BITCOIN BOB) Informasjon Offisiell nettside: https://bitcoinbob.org/

BOB (BITCOIN BOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOB (BITCOIN BOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITCOIN BOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITCOIN BOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITCOIN BOBs tokenomics, kan du utforske BITCOIN BOB tokenets livepris!

