bm (BM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bm (BM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bm (BM) Informasjon bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem. Offisiell nettside: https://www.bmbm.lol/ Kjøp BM nå!

bm (BM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bm (BM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 276.76K $ 276.76K $ 276.76K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 276.76K $ 276.76K $ 276.76K All-time high: $ 0.01002887 $ 0.01002887 $ 0.01002887 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027676 $ 0.00027676 $ 0.00027676 Lær mer om bm (BM) pris

bm (BM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bm (BM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMs tokenomics, kan du utforske BM tokenets livepris!

BM prisforutsigelse Vil du vite hvor BM kan være på vei? Vår BM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BM tokenets prisforutsigelse nå!

