bm (BM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028401 $ 0.00028401 $ 0.00028401 24 timer lav $ 0.00029243 $ 0.00029243 $ 0.00029243 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028401$ 0.00028401 $ 0.00028401 24 timer høy $ 0.00029243$ 0.00029243 $ 0.00029243 All Time High $ 0.01002887$ 0.01002887 $ 0.01002887 Laveste pris $ 0.00010542$ 0.00010542 $ 0.00010542 Prisendring (1H) +0.75% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -2.09% Prisendring (7D) -2.09%

bm (BM) sanntidsprisen er $0.00028718. I løpet av de siste 24 timene har BM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028401 og et toppnivå på $ 0.00029243, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BM er $ 0.01002887, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BM endret seg med +0.75% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bm (BM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 286.43K$ 286.43K $ 286.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 286.43K$ 286.43K $ 286.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bm er $ 286.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.43K.