bm (BM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:28 (UTC+8)

bm (BM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00028401
24 timer lav
$ 0.00029243
24 timer høy

$ 0.00028401
$ 0.00029243
$ 0.01002887
$ 0.00010542
+0.75%

-1.74%

-2.09%

-2.09%

bm (BM) sanntidsprisen er $0.00028718. I løpet av de siste 24 timene har BM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028401 og et toppnivå på $ 0.00029243, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BM er $ 0.01002887, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BM endret seg med +0.75% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bm (BM) Markedsinformasjon

$ 286.43K
--
$ 286.43K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på bm er $ 286.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.43K.

bm (BM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på bm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bm til USD ble $ -0.0000212059.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bm til USD ble $ +0.0000816156.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bm til USD ble $ +0.00016037929364273447.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.74%
30 dager$ -0.0000212059-7.38%
60 dager$ +0.0000816156+28.42%
90 dager$ +0.00016037929364273447+126.48%

Hva er bm (BM)

bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

bm (BM) Ressurs

Offisiell nettside

bm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil bm (BM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine bm (BM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for bm.

Sjekk bmprisprognosen nå!

BM til lokale valutaer

bm (BM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak bm (BM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om bm (BM)

Hvor mye er bm (BM) verdt i dag?
Live BM prisen i USD er 0.00028718 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BM til USD er $ 0.00028718. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for bm?
Markedsverdien for BM er $ 286.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BM?
Den sirkulerende forsyningen av BM er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBM ?
BM oppnådde en ATH-pris på 0.01002887 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BM?
BM så en ATL-pris på 0.00010542 USD.
Hva er handelsvolumet til BM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BM er -- USD.
Vil BM gå høyere i år?
BM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:28 (UTC+8)

