Dagens BlockCentral Token livepris er 0.00187504 USD. Spor prisoppdateringer for BLOC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLOC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BlockCentral Token Logo

BlockCentral Token Pris (BLOC)

Ikke oppført

1 BLOC til USD livepris:

$0.00187504
-5.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BlockCentral Token (BLOC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:48 (UTC+8)

BlockCentral Token (BLOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00187152
24 timer lav
$ 0.00200729
24 timer høy

$ 0.00187152
$ 0.00200729
$ 0.02182127
$ 0.00171301
-0.00%

-5.84%

-1.46%

-1.46%

BlockCentral Token (BLOC) sanntidsprisen er $0.00187504. I løpet av de siste 24 timene har BLOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00187152 og et toppnivå på $ 0.00200729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOC er $ 0.02182127, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171301.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.84% over 24 timer og -1.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockCentral Token (BLOC) Markedsinformasjon

$ 119.82K
--
$ 119.82K
63.90M
63,903,199.84810255
Nåværende markedsverdi på BlockCentral Token er $ 119.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOC er 63.90M, med en total tilgang på 63903199.84810255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.82K.

BlockCentral Token (BLOC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BlockCentral Token til USD ble $ -0.000116502985562501.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BlockCentral Token til USD ble $ +0.0000576606.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BlockCentral Token til USD ble $ -0.0011861591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BlockCentral Token til USD ble $ -0.002435091935034186.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000116502985562501-5.84%
30 dager$ +0.0000576606+3.08%
60 dager$ -0.0011861591-63.26%
90 dager$ -0.002435091935034186-56.49%

Hva er BlockCentral Token (BLOC)

What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BlockCentral Token (BLOC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BlockCentral Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BlockCentral Token (BLOC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BlockCentral Token (BLOC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BlockCentral Token.

Sjekk BlockCentral Tokenprisprognosen nå!

BLOC til lokale valutaer

BlockCentral Token (BLOC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BlockCentral Token (BLOC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLOC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BlockCentral Token (BLOC)

Hvor mye er BlockCentral Token (BLOC) verdt i dag?
Live BLOC prisen i USD er 0.00187504 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLOC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLOC til USD er $ 0.00187504. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BlockCentral Token?
Markedsverdien for BLOC er $ 119.82K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLOC?
Den sirkulerende forsyningen av BLOC er 63.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLOC ?
BLOC oppnådde en ATH-pris på 0.02182127 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLOC?
BLOC så en ATL-pris på 0.00171301 USD.
Hva er handelsvolumet til BLOC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLOC er -- USD.
Vil BLOC gå høyere i år?
BLOC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLOC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.