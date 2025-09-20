BlockCentral Token (BLOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00187152 $ 0.00187152 $ 0.00187152 24 timer lav $ 0.00200729 $ 0.00200729 $ 0.00200729 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00187152$ 0.00187152 $ 0.00187152 24 timer høy $ 0.00200729$ 0.00200729 $ 0.00200729 All Time High $ 0.02182127$ 0.02182127 $ 0.02182127 Laveste pris $ 0.00171301$ 0.00171301 $ 0.00171301 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -5.84% Prisendring (7D) -1.46% Prisendring (7D) -1.46%

BlockCentral Token (BLOC) sanntidsprisen er $0.00187504. I løpet av de siste 24 timene har BLOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00187152 og et toppnivå på $ 0.00200729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOC er $ 0.02182127, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171301.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.84% over 24 timer og -1.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockCentral Token (BLOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.82K$ 119.82K $ 119.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 119.82K$ 119.82K $ 119.82K Opplagsforsyning 63.90M 63.90M 63.90M Total forsyning 63,903,199.84810255 63,903,199.84810255 63,903,199.84810255

Nåværende markedsverdi på BlockCentral Token er $ 119.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOC er 63.90M, med en total tilgang på 63903199.84810255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.82K.