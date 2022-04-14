BlockCentral Token (BLOC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlockCentral Token (BLOC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlockCentral Token (BLOC) Informasjon What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp. Offisiell nettside: https://www.blockcentral.io/ Teknisk dokument: https://docs.blockcentral.io/blockcentral Kjøp BLOC nå!

BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlockCentral Token (BLOC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.58K $ 119.58K $ 119.58K Total forsyning: $ 63.90M $ 63.90M $ 63.90M Sirkulerende forsyning: $ 63.90M $ 63.90M $ 63.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.58K $ 119.58K $ 119.58K All-time high: $ 0.02182127 $ 0.02182127 $ 0.02182127 All-Time Low: $ 0.00171301 $ 0.00171301 $ 0.00171301 Nåværende pris: $ 0.00187126 $ 0.00187126 $ 0.00187126 Lær mer om BlockCentral Token (BLOC) pris

BlockCentral Token (BLOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlockCentral Token (BLOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOCs tokenomics, kan du utforske BLOC tokenets livepris!

