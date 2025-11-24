blinkdotfun pris i dag

Sanntids blinkdotfun (BLINK) pris i dag er --, med en 5.59% endring de siste 24 timene. Nåværende BLINK til USD konverteringssats er -- per BLINK.

blinkdotfun rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 170,422, med en sirkulerende forsyning på 999.53M BLINK. I løpet av de siste 24 timene BLINK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03913814, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLINK beveget seg -1.22% i løpet av den siste timen og -4.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

blinkdotfun (BLINK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på blinkdotfun er $ 170.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLINK er 999.53M, med en total tilgang på 999533894.160553. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 170.42K.