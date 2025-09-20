Dagens BLAKE livepris er 0.00003244 USD. Spor prisoppdateringer for BLAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BLAKE livepris er 0.00003244 USD. Spor prisoppdateringer for BLAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
BLAKE (BLAKE) Live prisdiagram
BLAKE (BLAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00191219
$ 0.00191219$ 0.00191219

$ 0.00001097
$ 0.00001097$ 0.00001097

BLAKE (BLAKE) sanntidsprisen er $0.00003244. I løpet av de siste 24 timene har BLAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLAKE er $ 0.00191219, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLAKE (BLAKE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BLAKE er $ 32.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLAKE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.45K.

BLAKE (BLAKE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BLAKE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BLAKE til USD ble $ -0.0000006562.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BLAKE til USD ble $ +0.0000015728.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BLAKE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000006562-2.02%
60 dager$ +0.0000015728+4.85%
90 dager$ 0--

Hva er BLAKE (BLAKE)

WELCOME To TRON, DEGENS. Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences. In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality. With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BLAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BLAKE (BLAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BLAKE (BLAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BLAKE.

Sjekk BLAKEprisprognosen nå!

BLAKE til lokale valutaer

BLAKE (BLAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BLAKE (BLAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BLAKE (BLAKE)

Hvor mye er BLAKE (BLAKE) verdt i dag?
Live BLAKE prisen i USD er 0.00003244 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLAKE til USD er $ 0.00003244. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BLAKE?
Markedsverdien for BLAKE er $ 32.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLAKE?
Den sirkulerende forsyningen av BLAKE er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLAKE ?
BLAKE oppnådde en ATH-pris på 0.00191219 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLAKE?
BLAKE så en ATL-pris på 0.00001097 USD.
Hva er handelsvolumet til BLAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLAKE er -- USD.
Vil BLAKE gå høyere i år?
BLAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
