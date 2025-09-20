BlackPool (BPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 19.73$ 19.73 $ 19.73 Laveste pris $ 0.00564089$ 0.00564089 $ 0.00564089 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -8.26% Prisendring (7D) -8.26%

BlackPool (BPT) sanntidsprisen er $0.00628438. I løpet av de siste 24 timene har BPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPT er $ 19.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.00564089.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackPool (BPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.72K$ 123.72K $ 123.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.79K$ 326.79K $ 326.79K Opplagsforsyning 19.69M 19.69M 19.69M Total forsyning 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlackPool er $ 123.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPT er 19.69M, med en total tilgang på 52000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.79K.