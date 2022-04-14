BlackPool (BPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackPool (BPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackPool (BPT) Informasjon The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees. Offisiell nettside: https://www.blackpool.finance/ Kjøp BPT nå!

BlackPool (BPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackPool (BPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 116.21K $ 116.21K $ 116.21K Total forsyning: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.69M $ 19.69M $ 19.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 306.95K $ 306.95K $ 306.95K All-time high: $ 19.73 $ 19.73 $ 19.73 All-Time Low: $ 0.00564089 $ 0.00564089 $ 0.00564089 Nåværende pris: $ 0.00590283 $ 0.00590283 $ 0.00590283 Lær mer om BlackPool (BPT) pris

BlackPool (BPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackPool (BPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BPTs tokenomics, kan du utforske BPT tokenets livepris!

