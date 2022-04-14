BitSong (BTSG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitSong (BTSG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitSong (BTSG) Informasjon BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Offisiell nettside: https://bitsong.io/en Teknisk dokument: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Kjøp BTSG nå!

BitSong (BTSG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitSong (BTSG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 303.09K $ 303.09K $ 303.09K Total forsyning: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Sirkulerende forsyning: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 306.55K $ 306.55K $ 306.55K All-time high: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.00251554 $ 0.00251554 $ 0.00251554 Lær mer om BitSong (BTSG) pris

BitSong (BTSG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitSong (BTSG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTSG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTSG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTSGs tokenomics, kan du utforske BTSG tokenets livepris!

