Dagens BitSong livepris er 0.00300916 USD. Spor prisoppdateringer for BTSG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTSG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitSong livepris er 0.00300916 USD. Spor prisoppdateringer for BTSG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTSG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTSG

BTSG Prisinformasjon

BTSG teknisk dokument

BTSG Offisiell nettside

BTSG tokenomics

BTSG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BitSong Logo

BitSong Pris (BTSG)

Ikke oppført

1 BTSG til USD livepris:

$0.0030087
$0.0030087$0.0030087
-4.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BitSong (BTSG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:27 (UTC+8)

BitSong (BTSG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0029982
$ 0.0029982$ 0.0029982
24 timer lav
$ 0.00315252
$ 0.00315252$ 0.00315252
24 timer høy

$ 0.0029982
$ 0.0029982$ 0.0029982

$ 0.00315252
$ 0.00315252$ 0.00315252

$ 0.670388
$ 0.670388$ 0.670388

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.10%

-4.54%

+8.25%

+8.25%

BitSong (BTSG) sanntidsprisen er $0.00300916. I løpet av de siste 24 timene har BTSG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0029982 og et toppnivå på $ 0.00315252, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTSG er $ 0.670388, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTSG endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.54% over 24 timer og +8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitSong (BTSG) Markedsinformasjon

$ 362.53K
$ 362.53K$ 362.53K

--
----

$ 366.67K
$ 366.67K$ 366.67K

120.49M
120.49M 120.49M

121,860,709.39
121,860,709.39 121,860,709.39

Nåværende markedsverdi på BitSong er $ 362.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTSG er 120.49M, med en total tilgang på 121860709.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 366.67K.

BitSong (BTSG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BitSong til USD ble $ -0.000143356892698264.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BitSong til USD ble $ -0.0001983120.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BitSong til USD ble $ -0.0009983080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BitSong til USD ble $ +0.0003867419358170684.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000143356892698264-4.54%
30 dager$ -0.0001983120-6.59%
60 dager$ -0.0009983080-33.17%
90 dager$ +0.0003867419358170684+14.75%

Hva er BitSong (BTSG)

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BitSong (BTSG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BitSong Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitSong (BTSG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitSong (BTSG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitSong.

Sjekk BitSongprisprognosen nå!

BTSG til lokale valutaer

BitSong (BTSG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitSong (BTSG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTSG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BitSong (BTSG)

Hvor mye er BitSong (BTSG) verdt i dag?
Live BTSG prisen i USD er 0.00300916 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTSG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTSG til USD er $ 0.00300916. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitSong?
Markedsverdien for BTSG er $ 362.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTSG?
Den sirkulerende forsyningen av BTSG er 120.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTSG ?
BTSG oppnådde en ATH-pris på 0.670388 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTSG?
BTSG så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTSG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTSG er -- USD.
Vil BTSG gå høyere i år?
BTSG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTSG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:27 (UTC+8)

BitSong (BTSG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.