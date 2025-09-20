BitSong (BTSG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0029982 $ 0.0029982 $ 0.0029982 24 timer lav $ 0.00315252 $ 0.00315252 $ 0.00315252 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0029982$ 0.0029982 $ 0.0029982 24 timer høy $ 0.00315252$ 0.00315252 $ 0.00315252 All Time High $ 0.670388$ 0.670388 $ 0.670388 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.54% Prisendring (7D) +8.25% Prisendring (7D) +8.25%

BitSong (BTSG) sanntidsprisen er $0.00300916. I løpet av de siste 24 timene har BTSG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0029982 og et toppnivå på $ 0.00315252, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTSG er $ 0.670388, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTSG endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.54% over 24 timer og +8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitSong (BTSG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 362.53K$ 362.53K $ 362.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 366.67K$ 366.67K $ 366.67K Opplagsforsyning 120.49M 120.49M 120.49M Total forsyning 121,860,709.39 121,860,709.39 121,860,709.39

Nåværende markedsverdi på BitSong er $ 362.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTSG er 120.49M, med en total tilgang på 121860709.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 366.67K.