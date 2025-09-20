BitCone (CONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) -3.24% Prisendring (7D) -3.24%

BitCone (CONE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -3.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitCone (CONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.32K$ 169.32K $ 169.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.27K$ 175.27K $ 175.27K Opplagsforsyning 587.38B 587.38B 587.38B Total forsyning 608,000,000,000.0 608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitCone er $ 169.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONE er 587.38B, med en total tilgang på 608000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.27K.