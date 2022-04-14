BitCone (CONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitCone (CONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitCone (CONE) Informasjon BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz! Offisiell nettside: https://bitcone.lol/ Teknisk dokument: https://bitcone.medium.com/cone-lore-the-incomplete-cone-head-bitcone-history-cone-tokenomics-road-ahead-37f636ba9a87 Kjøp CONE nå!

BitCone (CONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitCone (CONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.72K $ 152.72K $ 152.72K Total forsyning: $ 608.00B $ 608.00B $ 608.00B Sirkulerende forsyning: $ 587.38B $ 587.38B $ 587.38B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.08K $ 158.08K $ 158.08K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitCone (CONE) pris

BitCone (CONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitCone (CONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CONEs tokenomics, kan du utforske CONE tokenets livepris!

CONE prisforutsigelse Vil du vite hvor CONE kan være på vei? Vår CONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CONE tokenets prisforutsigelse nå!

