Dagens BITCOIN Act livepris er 0.0061049 USD. Spor prisoppdateringer for BTCACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BITCOIN Act livepris er 0.0061049 USD. Spor prisoppdateringer for BTCACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTCACT

BTCACT Prisinformasjon

BTCACT Offisiell nettside

BTCACT tokenomics

BTCACT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BITCOIN Act Logo

BITCOIN Act Pris (BTCACT)

Ikke oppført

1 BTCACT til USD livepris:

$0.0061049
$0.0061049$0.0061049
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BITCOIN Act (BTCACT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:09 (UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00608493
$ 0.00608493$ 0.00608493
24 timer lav
$ 0.00622639
$ 0.00622639$ 0.00622639
24 timer høy

$ 0.00608493
$ 0.00608493$ 0.00608493

$ 0.00622639
$ 0.00622639$ 0.00622639

$ 0.486692
$ 0.486692$ 0.486692

$ 0.00401578
$ 0.00401578$ 0.00401578

--

-1.76%

-8.64%

-8.64%

BITCOIN Act (BTCACT) sanntidsprisen er $0.0061049. I løpet av de siste 24 timene har BTCACT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00608493 og et toppnivå på $ 0.00622639, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCACT er $ 0.486692, mens den rekordlave prisen er $ 0.00401578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCACT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -8.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BITCOIN Act (BTCACT) Markedsinformasjon

$ 61.05K
$ 61.05K$ 61.05K

--
----

$ 61.05K
$ 61.05K$ 61.05K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BITCOIN Act er $ 61.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCACT er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.05K.

BITCOIN Act (BTCACT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BITCOIN Act til USD ble $ -0.000109763159050429.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BITCOIN Act til USD ble $ -0.0001506854.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BITCOIN Act til USD ble $ -0.0003832350.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BITCOIN Act til USD ble $ +0.000865810484627428.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000109763159050429-1.76%
30 dager$ -0.0001506854-2.46%
60 dager$ -0.0003832350-6.27%
90 dager$ +0.000865810484627428+16.53%

Hva er BITCOIN Act (BTCACT)

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BITCOIN Act (BTCACT) Ressurs

Offisiell nettside

BITCOIN Act Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BITCOIN Act (BTCACT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BITCOIN Act (BTCACT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BITCOIN Act.

Sjekk BITCOIN Actprisprognosen nå!

BTCACT til lokale valutaer

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BITCOIN Act (BTCACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BITCOIN Act (BTCACT)

Hvor mye er BITCOIN Act (BTCACT) verdt i dag?
Live BTCACT prisen i USD er 0.0061049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCACT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCACT til USD er $ 0.0061049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BITCOIN Act?
Markedsverdien for BTCACT er $ 61.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCACT?
Den sirkulerende forsyningen av BTCACT er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCACT ?
BTCACT oppnådde en ATH-pris på 0.486692 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCACT?
BTCACT så en ATL-pris på 0.00401578 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCACT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCACT er -- USD.
Vil BTCACT gå høyere i år?
BTCACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCACT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:09 (UTC+8)

BITCOIN Act (BTCACT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.