BITCOIN Act (BTCACT) Informasjon The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Offisiell nettside: https://bitcoinact.fun/ Kjøp BTCACT nå!

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BITCOIN Act (BTCACT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.31K $ 57.31K $ 57.31K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.31K $ 57.31K $ 57.31K All-time high: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 All-Time Low: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Nåværende pris: $ 0.00573505 $ 0.00573505 $ 0.00573505 Lær mer om BITCOIN Act (BTCACT) pris

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BITCOIN Act (BTCACT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCACT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCACT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCACTs tokenomics, kan du utforske BTCACT tokenets livepris!

