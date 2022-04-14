BITBONDS (BITBONDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BITBONDS (BITBONDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BITBONDS (BITBONDS) Informasjon BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC Offisiell nettside: https://www.bitbondscto.com/ Kjøp BITBONDS nå!

BITBONDS (BITBONDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BITBONDS (BITBONDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.73K $ 24.73K $ 24.73K Total forsyning: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Sirkulerende forsyning: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.73K $ 24.73K $ 24.73K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BITBONDS (BITBONDS) pris

BITBONDS (BITBONDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BITBONDS (BITBONDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITBONDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITBONDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITBONDSs tokenomics, kan du utforske BITBONDS tokenets livepris!

BITBONDS prisforutsigelse Vil du vite hvor BITBONDS kan være på vei? Vår BITBONDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BITBONDS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!