BITBONDS (BITBONDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -32.27% Prisendring (7D) -32.27%

BITBONDS (BITBONDS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BITBONDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BITBONDS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BITBONDS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -32.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BITBONDS (BITBONDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Opplagsforsyning 996.92M 996.92M 996.92M Total forsyning 996,915,513.905163 996,915,513.905163 996,915,513.905163

Nåværende markedsverdi på BITBONDS er $ 24.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BITBONDS er 996.92M, med en total tilgang på 996915513.905163. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.73K.