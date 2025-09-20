Bitball (BTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 647.6$ 647.6 $ 647.6 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +12.82% Prisendring (7D) +12.82%

Bitball (BTB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTB er $ 647.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTB endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +12.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitball (BTB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.13K$ 101.13K $ 101.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 158.01K$ 158.01K $ 158.01K Opplagsforsyning 640.00M 640.00M 640.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Bitball er $ 101.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTB er 640.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.01K.