Bitball (BTB) Informasjon BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Offisiell nettside: https://www.bitball-btb.com/ Kjøp BTB nå!

Bitball (BTB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitball (BTB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.71K $ 100.71K $ 100.71K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 157.37K $ 157.37K $ 157.37K All-time high: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015737 $ 0.00015737 $ 0.00015737 Lær mer om Bitball (BTB) pris

Bitball (BTB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitball (BTB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTBs tokenomics, kan du utforske BTB tokenets livepris!

BTB prisforutsigelse Vil du vite hvor BTB kan være på vei? Vår BTB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTB tokenets prisforutsigelse nå!

