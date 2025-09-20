Dagens Bit2Me livepris er 0.01670636 USD. Spor prisoppdateringer for B2M til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk B2M pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bit2Me livepris er 0.01670636 USD. Spor prisoppdateringer for B2M til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk B2M pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01670636
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:52 (UTC+8)

Bit2Me (B2M) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01623366
24 timer lav
$ 0.01677104
24 timer høy

$ 0.01623366
$ 0.01677104
$ 0.300665
$ 0.0
+0.05%

+1.55%

+3.19%

+3.19%

Bit2Me (B2M) sanntidsprisen er $0.01670636. I løpet av de siste 24 timene har B2M blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01623366 og et toppnivå på $ 0.01677104, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B2M er $ 0.300665, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B2M endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.55% over 24 timer og +3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bit2Me (B2M) Markedsinformasjon

$ 49.39M
--
$ 82.62M
2.96B
4,945,371,410.16
Nåværende markedsverdi på Bit2Me er $ 49.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B2M er 2.96B, med en total tilgang på 4945371410.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.62M.

Bit2Me (B2M) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bit2Me til USD ble $ +0.00025447.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bit2Me til USD ble $ +0.0022645521.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bit2Me til USD ble $ +0.0091899197.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bit2Me til USD ble $ +0.004884623477408697.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00025447+1.55%
30 dager$ +0.0022645521+13.56%
60 dager$ +0.0091899197+55.01%
90 dager$ +0.004884623477408697+41.32%

Hva er Bit2Me (B2M)

Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bit2Me (B2M) Ressurs

Offisiell nettside

Bit2Me Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bit2Me (B2M) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bit2Me (B2M) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bit2Me.

Sjekk Bit2Meprisprognosen nå!

B2M til lokale valutaer

Bit2Me (B2M) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bit2Me (B2M) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om B2M tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bit2Me (B2M)

Hvor mye er Bit2Me (B2M) verdt i dag?
Live B2M prisen i USD er 0.01670636 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende B2M-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på B2M til USD er $ 0.01670636. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bit2Me?
Markedsverdien for B2M er $ 49.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av B2M?
Den sirkulerende forsyningen av B2M er 2.96B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB2M ?
B2M oppnådde en ATH-pris på 0.300665 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på B2M?
B2M så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til B2M?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for B2M er -- USD.
Vil B2M gå høyere i år?
B2M kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut B2M prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:52 (UTC+8)

Bit2Me (B2M) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

