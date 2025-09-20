Bit2Me (B2M) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01623366 $ 0.01623366 $ 0.01623366 24 timer lav $ 0.01677104 $ 0.01677104 $ 0.01677104 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01623366$ 0.01623366 $ 0.01623366 24 timer høy $ 0.01677104$ 0.01677104 $ 0.01677104 All Time High $ 0.300665$ 0.300665 $ 0.300665 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +1.55% Prisendring (7D) +3.19% Prisendring (7D) +3.19%

Bit2Me (B2M) sanntidsprisen er $0.01670636. I løpet av de siste 24 timene har B2M blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01623366 og et toppnivå på $ 0.01677104, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B2M er $ 0.300665, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B2M endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.55% over 24 timer og +3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bit2Me (B2M) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.39M$ 49.39M $ 49.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.62M$ 82.62M $ 82.62M Opplagsforsyning 2.96B 2.96B 2.96B Total forsyning 4,945,371,410.16 4,945,371,410.16 4,945,371,410.16

Nåværende markedsverdi på Bit2Me er $ 49.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B2M er 2.96B, med en total tilgang på 4945371410.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.62M.