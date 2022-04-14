Bit2Me (B2M) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bit2Me (B2M), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bit2Me (B2M) Informasjon Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Offisiell nettside: https://bit2me.com/ Kjøp B2M nå!

Bit2Me (B2M) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bit2Me (B2M), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.10M $ 49.10M $ 49.10M Total forsyning: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Sirkulerende forsyning: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.12M $ 82.12M $ 82.12M All-time high: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.01660559 $ 0.01660559 $ 0.01660559 Lær mer om Bit2Me (B2M) pris

Bit2Me (B2M) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bit2Me (B2M) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B2M tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B2M tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår B2Ms tokenomics, kan du utforske B2M tokenets livepris!

B2M prisforutsigelse Vil du vite hvor B2M kan være på vei? Vår B2M prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se B2M tokenets prisforutsigelse nå!

