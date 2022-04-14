BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIRDFLU ($BIRDFLU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BIRDFLU ($BIRDFLU) Informasjon $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading "infection" within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. Offisiell nettside: https://birdflusol.com/

BIRDFLU ($BIRDFLU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIRDFLU ($BIRDFLU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K All-time high: $ 0.0029822 $ 0.0029822 $ 0.0029822 All-Time Low: $ 0.00002087 $ 0.00002087 $ 0.00002087 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BIRDFLU ($BIRDFLU) pris

BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIRDFLU ($BIRDFLU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BIRDFLU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BIRDFLU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BIRDFLUs tokenomics, kan du utforske $BIRDFLU tokenets livepris!

