BIRDFLU ($BIRDFLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0029822$ 0.0029822 $ 0.0029822 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) +8.34% Prisendring (7D) +8.34%

BIRDFLU ($BIRDFLU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BIRDFLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BIRDFLU er $ 0.0029822, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BIRDFLU endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og +8.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIRDFLU ($BIRDFLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Total forsyning 999,761,025.8531547 999,761,025.8531547 999,761,025.8531547

Nåværende markedsverdi på BIRDFLU er $ 28.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BIRDFLU er 999.76M, med en total tilgang på 999761025.8531547. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.00K.