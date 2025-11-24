BirbStrategy pris i dag

Sanntids BirbStrategy (BIRBSTR) pris i dag er $ 0,00077247, med en 1,58% endring de siste 24 timene. Nåværende BIRBSTR til USD konverteringssats er $ 0,00077247 per BIRBSTR.

BirbStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 731 473, med en sirkulerende forsyning på 945,86M BIRBSTR. I løpet av de siste 24 timene BIRBSTR har den blitt handlet mellom $ 0,00074371(laveste) og $ 0,00077552 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0,01847473, mens tidenes laveste notering var $ 0,00072965.

Kortsiktig har BIRBSTR beveget seg +0,57% i løpet av den siste timen og -34,19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BirbStrategy (BIRBSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 731,47K$ 731,47K $ 731,47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 731,47K$ 731,47K $ 731,47K Opplagsforsyning 945,86M 945,86M 945,86M Total forsyning 945 860 438,2178327 945 860 438,2178327 945 860 438,2178327

