Bink AI (BINK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bink AI (BINK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bink AI (BINK) Informasjon Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Offisiell nettside: https://bink.ai/ Teknisk dokument: https://github.com/Bink-AI/BinkOS

Bink AI (BINK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bink AI (BINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 391.99K $ 391.99K $ 391.99K Total forsyning: $ 854.27M $ 854.27M $ 854.27M Sirkulerende forsyning: $ 854.27M $ 854.27M $ 854.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 391.99K $ 391.99K $ 391.99K All-time high: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045886 $ 0.00045886 $ 0.00045886 Lær mer om Bink AI (BINK) pris

Bink AI (BINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bink AI (BINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BINK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BINKs tokenomics, kan du utforske BINK tokenets livepris!

