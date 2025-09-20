Bink AI (BINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00237282 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.43% Prisendring (1D) +13.75% Prisendring (7D) +4.87%

Bink AI (BINK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BINK er $ 0.00237282, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BINK endret seg med +2.43% i løpet av den siste timen, +13.75% over 24 timer og +4.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bink AI (BINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 232.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 232.71K Opplagsforsyning 854.27M Total forsyning 854,271,762.5707686

Nåværende markedsverdi på Bink AI er $ 232.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINK er 854.27M, med en total tilgang på 854271762.5707686. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 232.71K.