Dagens BiLira livepris er 0.02416404 USD. Spor prisoppdateringer for TRYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BiLira livepris er 0.02416404 USD. Spor prisoppdateringer for TRYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRYB

TRYB Prisinformasjon

TRYB Offisiell nettside

TRYB tokenomics

TRYB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BiLira Logo

BiLira Pris (TRYB)

Ikke oppført

1 TRYB til USD livepris:

$0.02416404
$0.02416404$0.02416404
-0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BiLira (TRYB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:31 (UTC+8)

BiLira (TRYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02415518
$ 0.02415518$ 0.02415518
24 timer lav
$ 0.02424655
$ 0.02424655$ 0.02424655
24 timer høy

$ 0.02415518
$ 0.02415518$ 0.02415518

$ 0.02424655
$ 0.02424655$ 0.02424655

$ 0.192677
$ 0.192677$ 0.192677

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.29%

-0.25%

-0.25%

BiLira (TRYB) sanntidsprisen er $0.02416404. I løpet av de siste 24 timene har TRYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02415518 og et toppnivå på $ 0.02424655, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRYB er $ 0.192677, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRYB endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiLira (TRYB) Markedsinformasjon

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

--
----

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

398.99M
398.99M 398.99M

398,994,905.980092
398,994,905.980092 398,994,905.980092

Nåværende markedsverdi på BiLira er $ 9.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRYB er 398.99M, med en total tilgang på 398994905.980092. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.66M.

BiLira (TRYB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BiLira til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BiLira til USD ble $ -0.0002471812.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BiLira til USD ble $ -0.0005588151.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BiLira til USD ble $ -0.000999237039699478.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.29%
30 dager$ -0.0002471812-1.02%
60 dager$ -0.0005588151-2.31%
90 dager$ -0.000999237039699478-3.97%

Hva er BiLira (TRYB)

BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BiLira (TRYB) Ressurs

Offisiell nettside

BiLira Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BiLira (TRYB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BiLira (TRYB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BiLira.

Sjekk BiLiraprisprognosen nå!

TRYB til lokale valutaer

BiLira (TRYB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BiLira (TRYB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRYB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BiLira (TRYB)

Hvor mye er BiLira (TRYB) verdt i dag?
Live TRYB prisen i USD er 0.02416404 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRYB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRYB til USD er $ 0.02416404. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BiLira?
Markedsverdien for TRYB er $ 9.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRYB?
Den sirkulerende forsyningen av TRYB er 398.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRYB ?
TRYB oppnådde en ATH-pris på 0.192677 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRYB?
TRYB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TRYB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRYB er -- USD.
Vil TRYB gå høyere i år?
TRYB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRYB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:54:31 (UTC+8)

BiLira (TRYB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.