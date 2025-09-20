BiLira (TRYB) Prisinformasjon (USD)

BiLira (TRYB) sanntidsprisen er $0.02416404. I løpet av de siste 24 timene har TRYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02415518 og et toppnivå på $ 0.02424655, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRYB er $ 0.192677, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRYB endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiLira (TRYB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BiLira er $ 9.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRYB er 398.99M, med en total tilgang på 398994905.980092. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.66M.