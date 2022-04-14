BiLira (TRYB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BiLira (TRYB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BiLira (TRYB) Informasjon BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira. Offisiell nettside: https://app.bilira.co/ Kjøp TRYB nå!

BiLira (TRYB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BiLira (TRYB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Total forsyning: $ 398.99M $ 398.99M $ 398.99M Sirkulerende forsyning: $ 398.99M $ 398.99M $ 398.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M All-time high: $ 0.192677 $ 0.192677 $ 0.192677 All-Time Low: $ 0.00006956 $ 0.00006956 $ 0.00006956 Nåværende pris: $ 0.02414459 $ 0.02414459 $ 0.02414459 Lær mer om BiLira (TRYB) pris

BiLira (TRYB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BiLira (TRYB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRYB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRYB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRYBs tokenomics, kan du utforske TRYB tokenets livepris!

TRYB prisforutsigelse Vil du vite hvor TRYB kan være på vei? Vår TRYB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRYB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!