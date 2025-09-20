BigShortBets (BIGSB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Laveste pris $ 0.07116$ 0.07116 $ 0.07116 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.22% Prisendring (7D) +1.22%

BigShortBets (BIGSB) sanntidsprisen er $0.128942. I løpet av de siste 24 timene har BIGSB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIGSB er $ 2.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.07116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIGSB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BigShortBets (BIGSB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 730.47K$ 730.47K $ 730.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Opplagsforsyning 5.67M 5.67M 5.67M Total forsyning 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378

Nåværende markedsverdi på BigShortBets er $ 730.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIGSB er 5.67M, med en total tilgang på 29854323.077543378. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.85M.