BigShortBets (BIGSB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BigShortBets (BIGSB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

BigShortBets (BIGSB) Informasjon BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Offisiell nettside: https://bigshortbets.com/ Kjøp BIGSB nå!

BigShortBets (BIGSB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BigShortBets (BIGSB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 679.01K $ 679.01K $ 679.01K Total forsyning: $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M Sirkulerende forsyning: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M All-time high: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 All-Time Low: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Nåværende pris: $ 0.119857 $ 0.119857 $ 0.119857 Lær mer om BigShortBets (BIGSB) pris

BigShortBets (BIGSB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BigShortBets (BIGSB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIGSB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIGSB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIGSBs tokenomics, kan du utforske BIGSB tokenets livepris!

