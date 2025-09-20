Bettensor (SN30) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24 timer lav $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 24 timer høy 24 timer lav $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 24 timer høy $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 All Time High $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Laveste pris $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Prisendring (1H) +3.21% Prisendring (1D) +0.45% Prisendring (7D) +8.59% Prisendring (7D) +8.59%

Bettensor (SN30) sanntidsprisen er $1.6. I løpet av de siste 24 timene har SN30 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.53 og et toppnivå på $ 1.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN30 er $ 2.95, mens den rekordlave prisen er $ 1.14.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN30 endret seg med +3.21% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og +8.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bettensor (SN30) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Opplagsforsyning 2.70M 2.70M 2.70M Total forsyning 2,703,288.501252908 2,703,288.501252908 2,703,288.501252908

Nåværende markedsverdi på Bettensor er $ 4.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN30 er 2.70M, med en total tilgang på 2703288.501252908. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.32M.