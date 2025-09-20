Bemo (BMTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24 timer lav $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24 timer høy 24 timer lav $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 24 timer høy $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 All Time High $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Laveste pris $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) -3.35% Prisendring (7D) -3.35%

Bemo (BMTON) sanntidsprisen er $3.1. I løpet av de siste 24 timene har BMTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.1 og et toppnivå på $ 3.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMTON er $ 3.72, mens den rekordlave prisen er $ 2.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMTON endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bemo (BMTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Opplagsforsyning 454.00K 454.00K 454.00K Total forsyning 454,003.095860733 454,003.095860733 454,003.095860733

Nåværende markedsverdi på Bemo er $ 1.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMTON er 454.00K, med en total tilgang på 454003.095860733. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.