Bemo (BMTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bemo (BMTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bemo (BMTON) Informasjon bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application's set of smart contracts and the bmTON token. Offisiell nettside: https://bemo.fi/

Bemo (BMTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bemo (BMTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 454.01K $ 454.01K $ 454.01K Sirkulerende forsyning: $ 454.01K $ 454.01K $ 454.01K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 All-Time Low: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Nåværende pris: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Lær mer om Bemo (BMTON) pris

Bemo (BMTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bemo (BMTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMTONs tokenomics, kan du utforske BMTON tokenets livepris!

