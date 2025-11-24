Bee pris i dag

Sanntids Bee (BEE) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BEE til USD konverteringssats er -- per BEE.

Bee rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,795.6, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M BEE. I løpet av de siste 24 timene BEE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01742187, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BEE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bee (BEE) Markedsinformasjon

Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.80K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,351.0

