BattleFly (GFLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00872843 $ 0.00872843 $ 0.00872843 24 timer lav $ 0.00899677 $ 0.00899677 $ 0.00899677 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00872843$ 0.00872843 $ 0.00872843 24 timer høy $ 0.00899677$ 0.00899677 $ 0.00899677 All Time High $ 9.24$ 9.24 $ 9.24 Laveste pris $ 0.0067474$ 0.0067474 $ 0.0067474 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.87% Prisendring (7D) -11.47% Prisendring (7D) -11.47%

BattleFly (GFLY) sanntidsprisen er $0.00882288. I løpet av de siste 24 timene har GFLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00872843 og et toppnivå på $ 0.00899677, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFLY er $ 9.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.0067474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFLY endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og -11.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BattleFly (GFLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Opplagsforsyning 4.78M 4.78M 4.78M Total forsyning 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864

Nåværende markedsverdi på BattleFly er $ 42.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GFLY er 4.78M, med en total tilgang på 4783073.800354864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.20K.