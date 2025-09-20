Basedmilio (BASED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010467 $ 0.00010467 $ 0.00010467 24 timer lav $ 0.00010864 $ 0.00010864 $ 0.00010864 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010467$ 0.00010467 $ 0.00010467 24 timer høy $ 0.00010864$ 0.00010864 $ 0.00010864 All Time High $ 0.01004687$ 0.01004687 $ 0.01004687 Laveste pris $ 0.0000655$ 0.0000655 $ 0.0000655 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) -8.97% Prisendring (7D) -8.97%

Basedmilio (BASED) sanntidsprisen er $0.00010501. I løpet av de siste 24 timene har BASED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010467 og et toppnivå på $ 0.00010864, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASED er $ 0.01004687, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASED endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -8.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Basedmilio (BASED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 105.09K$ 105.09K $ 105.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 105.09K$ 105.09K $ 105.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Basedmilio er $ 105.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.09K.