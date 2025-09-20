BASEDChad (BASED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00513753
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) +0.07%
Prisendring (1D) -1.82%
Prisendring (7D) -9.06%

BASEDChad (BASED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BASED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASED er $ 0.00513753, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASED endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -9.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BASEDChad (BASED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.08K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 94.94K
Opplagsforsyning 927.80M
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BASEDChad er $ 88.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASED er 927.80M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.94K.