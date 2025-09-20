BaseCTO (CTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0031371$ 0.0031371 $ 0.0031371 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -6.46% Prisendring (7D) -6.46%

BaseCTO (CTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTO er $ 0.0031371, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTO endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -6.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaseCTO (CTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Opplagsforsyning 577.22M 577.22M 577.22M Total forsyning 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994

Nåværende markedsverdi på BaseCTO er $ 25.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTO er 577.22M, med en total tilgang på 956753377.1768994. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.56K.