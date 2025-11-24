Base Strategy pris i dag

Sanntids Base Strategy (BASTR) pris i dag er $ 0.00000192, med en 0.98% endring de siste 24 timene. Nåværende BASTR til USD konverteringssats er $ 0.00000192 per BASTR.

Base Strategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 186,910, med en sirkulerende forsyning på 97.26B BASTR. I løpet av de siste 24 timene BASTR har den blitt handlet mellom $ 0.0000019(laveste) og $ 0.00000208 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00001075, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000183.

Kortsiktig har BASTR beveget seg -7.12% i løpet av den siste timen og -13.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Base Strategy (BASTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 186.91K$ 186.91K $ 186.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 186.91K$ 186.91K $ 186.91K Opplagsforsyning 97.26B 97.26B 97.26B Total forsyning 97,263,568,517.89038 97,263,568,517.89038 97,263,568,517.89038

Nåværende markedsverdi på Base Strategy er $ 186.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASTR er 97.26B, med en total tilgang på 97263568517.89038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 186.91K.