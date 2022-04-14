BANX (BANX) tokenomics
Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...
BANX (BANX) Tokenomics og prisanalyse
BANX (BANX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BANX (BANX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BANX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BANX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BANXs tokenomics, kan du utforske BANX tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.