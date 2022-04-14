BANX (BANX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BANX (BANX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BANX (BANX) Informasjon Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ... Offisiell nettside: https://www.banx.gg Teknisk dokument: https://docs.banx.gg Kjøp BANX nå!

BANX (BANX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BANX (BANX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 342.02K $ 342.02K $ 342.02K Total forsyning: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Sirkulerende forsyning: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 342.02K $ 342.02K $ 342.02K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BANX (BANX) pris

BANX (BANX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BANX (BANX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANXs tokenomics, kan du utforske BANX tokenets livepris!

BANX prisforutsigelse Vil du vite hvor BANX kan være på vei? Vår BANX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BANX tokenets prisforutsigelse nå!

