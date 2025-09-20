Dagens BANX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BANX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BANX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BANX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BANX

BANX Prisinformasjon

BANX teknisk dokument

BANX Offisiell nettside

BANX tokenomics

BANX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BANX Logo

BANX Pris (BANX)

Ikke oppført

1 BANX til USD livepris:

--
----
+18.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BANX (BANX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:35:45 (UTC+8)

BANX (BANX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+19.00%

+30.65%

+30.65%

BANX (BANX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BANX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANX endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +19.00% over 24 timer og +30.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BANX (BANX) Markedsinformasjon

$ 345.82K
$ 345.82K$ 345.82K

--
----

$ 345.82K
$ 345.82K$ 345.82K

15.00B
15.00B 15.00B

14,999,089,626.50711
14,999,089,626.50711 14,999,089,626.50711

Nåværende markedsverdi på BANX er $ 345.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BANX er 15.00B, med en total tilgang på 14999089626.50711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.82K.

BANX (BANX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BANX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BANX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BANX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BANX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+19.00%
30 dager$ 0-0.05%
60 dager$ 0+7.33%
90 dager$ 0--

Hva er BANX (BANX)

Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BANX (BANX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BANX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BANX (BANX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BANX (BANX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BANX.

Sjekk BANXprisprognosen nå!

BANX til lokale valutaer

BANX (BANX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BANX (BANX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BANX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BANX (BANX)

Hvor mye er BANX (BANX) verdt i dag?
Live BANX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BANX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BANX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BANX?
Markedsverdien for BANX er $ 345.82K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BANX?
Den sirkulerende forsyningen av BANX er 15.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANX ?
BANX oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BANX?
BANX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BANX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANX er -- USD.
Vil BANX gå høyere i år?
BANX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:35:45 (UTC+8)

BANX (BANX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.